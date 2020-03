Coronavirus, Lega: «Florovivaismo in ginocchio. 200 milioni di perdite per tutta la filiera ligure»

Genova. «I danni subiti per il blocco delle esportazioni della filiera floroivaistica in Liguria ammontano a circa 200 milioni di euro, il doppio di quanto il governo ha destinato a tutti i settori di agricoltura, pesca e allevamento a livello nazionale nel decreto Cura Italia. Briciole, quindi, per un comparto di punta della nostra agricoltura, per una filiera commerciale fatta di piccole e medie imprese, che oggi si sono viste di fatto azzerare o quasi l’attività.

Come Lega diamo pieno sostegno alle richieste delle categorie agricole ligure, che chiedono, legittimamente, aiuti economici ma anche misure di semplificazione normativa. Oltre alla creazione di un apposito fondo a sostegno del comparto, occorre una campagna di sensibilizzazione forte da parte del governo per la promozione delle vendite delle nostre produzioni per il mercato interno, per sopperire, almeno in parte, al crollo del 60% delle vendite dovute alla mancato export».

Lo dichiarano i parlamentari liguri della Lega Edoardo Rixi, Francesco Bruzzone, Flavio Di Muro, Sara Foscolo, Stefania Pucciarelli, Paolo Ripamonti e Lorenzo Viviani.