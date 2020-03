Coronavirus, le misure adottate da Coop Liguria

Genova. Nel rispetto del DPCM emanato dal Governo l’8 marzo, Coop Liguria ha esteso alle altre Province della regione alcune cautele già adottate nei punti vendita dell’area Savonese e ne ha previste di nuove:

– È stata stimata la capienza critica di ciascun negozio, cioè quella che costringerebbe le persone a stare troppo vicine le une alle altre, ed è stata data disposizione al personale di contingentare gli accessi qualora ci si avvicinasse a tale soglia. Il monitoraggio viene effettuato misurando ogni mezz’ora il numero di scontrini battuti dalle case. Vista la metratura dei negozi, tuttavia, è piuttosto improbabile che si arrivi a superare la soglia critica;

– All’interno dei punti vendita, le persone vengono invitate a mantenere la distanza fisica di un metro le une dalle altre, anche quando si trovano in coda alle casse o ai banchi assistiti, il cui presidio è stato aumentato proprio per ridurre le occasioni di assembramento;

– Nei punti ristoro DeGusto Coop e nei bar e ristoranti presenti nelle gallerie dei centri commerciali è sospesa la consumazione delle ordinazioni al bancone ed è stato ridotto il numero dei posti a sedere, affinché sia rispettata la condizione di lasciare una distanza di un metro tra gli avventori;

– Nei Coop Salute della rete sono sospese le visite oculistiche e il servizio di misurazione della pressione;

– Al Punto Soci si accede solo uno per volta e i soci vengono esortati ad attivare il servizio “libretto online” per operare sul proprio deposito direttamente da casa;

– Particolare cura viene posta nell’igienizzazione e sanificazione non solo dei reparti ma anche di superfici quali casse, banconi, maniglie dei carrelli. Un’operazione questa che viene ripetuta ogni ora;

– Il personale è stato esortato ad astenersi dal lavoro alla prima comparsa di sintomi influenzali, a lavare spesso le mani, anche con soluzioni alcoliche, a rispettare tutte le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità e i protocolli HACCP sulla sicurezza degli alimenti;

– Tutte le attività sociali, culturali e aggregative promosse dall’Associazione Tempo Libero Coop Liguria sono sospese;

– Attraverso apposita cartellonistica e messaggi dell’emittente interna Radicoop, Soci e clienti vengono invitati a rispettare le disposizioni delle autorità competenti, compresi i consigli di comportamento diffusi dall’Istituto Superiore di Sanità.