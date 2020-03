Sanremo. Con riferimento alle iniziative messe in campo dal Comune di Sanremo in materia di contenimento del contagio da Covid-19, si comunicano i seguenti aggiornamenti:

– dalla collaborazione Asl1 e Comune di Sanremo sono stati realizzati i primi 150 manifesti e 200 opuscoli informativi contenenti disposizioni e misure comportamentali da tenere, altri 10 mila sono pronti andare in stampa. L’obiettivo della campagna informativa è quello di raggiungere quante più persone possibili, in particolar modo quella fascia di popolazione ancora più legata ad una comunicazione più tradizionale;

– con la medesima finalità di una comunicazione ancor più capillare, e per sensibilizzare in particolar modo gli anziani, da questa mattina tre autopattuglie della polizia locale attiveranno un servizio di pattugliamento del territorio con altoparlanti, veicolando il messaggio di non lasciare le proprie abitazioni se non per motivi di urgenza;

– Amaie Energia ha potenziato il servizio di sanificazione strade, a partire dai luoghi in questo momento più sensibili, come gli spazi antistanti a supermercati, farmacie e uffici postali, ovvero quei luoghi dove in questi giorni si registrano più frequentemente soste di persona in coda.

Nel frattempo, continua ad ingrandirsi la catena di solidarietà in questo momento difficile per il Paese e per la comunità: «Ieri mattina due ragazze sanremesi mi hanno contattato per comunicarmi la volontà di lanciare una raccolta fondi per l’ospedale di Sanremo attraverso una piattaforma di crowdfunding. In poche ore sono state raccolte decine di migliaia di euro, che verranno girati all’ospedale nei prossimi giorni» – racconta il sindaco Alberto Biancheri, che porta poi la testimonianza di numerosi altri episodi di solidarietà: «C’è chi mi scrive per mettersi a disposizione in qualunque modo, chi per assistere gli anziani, che per fare donazioni o chi, come alcuni ristoratori, mi chiedono consigli su come fare donazioni di cibo».

«Ci sono stati tanti esercenti che hanno donato cibo in questi giorni a medici e paramedici impegnati in prima linea, ultimo in ordine di tempo un ristorante che oggi all’ora di pranzo porterà pizze al personale ospedaliero del padiglione Giannoni. In un momento così difficile, è bello vedere tutto questo. Sono orgoglioso dei miei concittadini», ha dichiarato il sindaco Biancheri.