Coronavirus, le disposizioni del Sindaco di Ospedaletti

Ospedaletti. Il Comune si è attivato oggi secondo le disposizioni dell’ultimo DPCM e susseguente ordinanza regionale n.4 del 2020 riguardo ai viaggiatori provenienti dalle ‘zone rosse’.

Sono stati stampati ed affissi appositi manifesti presso bar, ristoranti, alberghi, altri esercizi pubblici e anche presso tutti gli ingressi dei condomini, per informare cittadini e ospiti di quanto contenuto dal DPCM emesso l’8 marzo che prevede l‘obbligo di dichiarare la propria presenza per chi proviene dalle ‘zone rosse’.

In mattinata il sindaco Daniele Cimiotti a bordo di un mezzo della locale protezione civile e i rappresentanti della stessa, si sono recati in tutte le vie cittadine per comunicare tramite messaggio vocale amplificato le disposizioni principali di cui sopra e per rendere noti i numeri di telefono sia per chi è arrivato dalle ‘zone rosse’, sia per i pensionati che necessitano di aiuto ed assistenza per ottemperare alle direttive che limitano allo stretto necessario i loro spostamenti.

I numeri di telefono sono:

– chi arriva a Ospedaletti dalle ‘zone rosse’ deve dichiarare la sua presenza chiamando 010-5485767 e 010-5488679;

– gli anziani che hanno bisogno di aiuto devono chiamare il 3292506194, o 3292506195 o 3292506196.

Gli Uffici comunali restano aperti con qualche limitazione oraria ma il pubblico non potrà interloquire direttamente senza essere prima accolto attraverso l’accettazione istituita al secondo piano del Municipio, sino a diverse disposizioni.

Il Comune infine raccomanda, in particolare agli anziani ma non solo, di evitare i luoghi affollati nei quali non sia possibile tenere la distanza interpersonale di almeno un metro e di attenersi scrupolosamente al lavaggio frequente delle mani.