Coronavirus, le disposizioni del Sindaco di Bordighera

Bordighera. Il sindaco Vittorio Ingenito ha oggi firmato la direttiva n. 1, contenente disposizioni per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19.

Pertanto dalla giornata di oggi, 9 marzo 2020, e fino al 3 aprile, salvo nuove e diverse disposizioni sovracomunali, saranno assicurate le attività di sportello dei soli servizi essenziali di:

– Anagrafe – Stato Civile;

– Protocollo;

– Polizia Locale;

– Servizi alla Persona gestiti dall’Ufficio Assistenza Sociale.

Le attività di sportello degli altri Uffici sono sospese; per casi urgenti ed eccezionali sarà possibile richiedere appuntamento telefonicamente, con auspicio che tali attività siano da eseguire preferibilmente in via telematica.

I recapiti contattabili in caso di necessità sono i seguenti:

– Ufficio Tributi: TARI 0184 272211 – 0184 272243; IMU 0184 272210 – 0184 272225;

– Sportello Unico Edilizia e Paesaggistica 0184 272485;

– Ufficio Acquedotto 0184 272482 – idrico@bordighera.it

Il testo completo della direttiva n. 1: DIRETTIVA SINDACALE N. 1 DEL 09-03-2020