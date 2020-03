Coronavirus, l’atleta imperiese Davide Re si allena in casa e mostra un esercizio per tenersi in forma rimanendo in salotto

Imperia. Fare esercizio in casa. E’ l’unico modo per tenersi in forma nel pieno dell’emergenza sanitaria da coronavirus. Anche l’atleta imperiese Davide Re delle Fiamme Gialle in questo periodo si allena nella propria abitazione e così ha deciso di condividere sui social un’idea per un esercizio.

«Per tutti quelli che vogliono continuare ad allenarsi in casa, ecco un’idea per un esercizio da inserire in un bel circuito. Tenersi in forma rimanendo in salotto è possibile! Ora più che mai, siamo una sola squadra» – scrive sulla sua pagina Facebook Davide Re.