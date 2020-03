Coronavirus, l’associazione Focus: «Obbligati a rimandare l’evento “Memorial Valerio Bonfante”»

Sanremo. L’Associazione Focus, data la contingenza della situazione pandemica in atto, vuole in primo luogo

mandare un messaggio di sentito ringraziamento e solidarietà a tutto il comparto Sanitario Nazionale che in queste giornate “tragiche” sta svolgendo la propria professione in maniera eroica.

«Con altrettanta gratitudine vogliamo fare un plauso a tutte quelle persone che nell’emergenza stanno svolgendo il loro lavoro con dedizione ed autorevolezza. Pensiamo alle Forze dell’Ordine, alla Protezione Civile, alla Polizia Municipale a tutti coloro che appartengono alle filiere di prima necessità ed alle Associazioni di Volontariato.

Con questo comunicato vogliamo rendere nota l’“obbligata” esigenza di dover rimandare l’Evento “Memorial Valerio Bonfante” che era stato programmato per l’1 ed il 2 maggio. Le ragioni sono ben evidenti. La nostra fiduciosa speranza è di poter svolgere la manifestazione entro la fine dell’estate 2020 se sarà possibile. Ma per ora vagliare una data sarebbe poco logico.

Vogliamo ringraziare i nostri sponsor che già hanno contribuito in maniera molto generosa per la realizzazione di questo progetto, assicurandogli che quando tutto questo sarà finito metteremo ancora più cuore nella sua realizzazione. Focus, come Associazione rappresentante il mondo giovanile, vuole lanciare un monito di fiducia

ed ottimismo in queste ore alienanti. Serve uno spirito solidale ed un atto di massima responsabilità da parte della società tutta» – dichiara l’Associazione Focus.