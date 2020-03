Coronavirus, l’appello dell’Us Dolceacqua Asd: «Dobbiamo stare in casa»

Dolceacqua. Lo sport locale cerca di sensibilizzare, soprattutto i giovani, a rispettare il decreto italiano che indica di evitare di uscire di casa, se non è strettamente necessario, per limitare la diffusione del contagio da coronavirus. Ecco l’appello dell’Us Dolceacqua Asd: «Raramente trascorriamo del tempo in casa. Sempre fuori, di corsa, al lavoro (che prende oltre il 70% della nostra giornata). Rientriamo a tarda sera e non abbiamo mai tempo per le cose di casa.

Ad ogni occasione propizia ripetiamo frasi del tipo: non vedo l’ora di tornare a casa. Se potessi stare un po’ a casa. Come si sta bene a casa. Se potessi lavorare da casa, sì che sarebbe un’altra vita. La lista degli esempi potrebbe essere infinita. Bene, è arrivato il momento di esaudire questo desiderio imperante. Ora possiamo, anzi dobbiamo stare in casa».