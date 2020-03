Coronavirus, l’appello del tennista armese Fabio Fognini: «Io resto a casa, mi raccomando state a casa anche voi»

Taggia. «Io resto a casa, mi raccomando state a casa anche voi. Tutti insieme ce la faremo». E’ l’appello che il tennista di Arma di Taggia Fabio Fognini, testimonial della campagna #DistantiMaUniti, lancia su Facebook per sensibilizzare la popolazione italiana e soprattutto i giovani a rimanere nella propria abitazione nel pieno dell’emergenza sanitaria da coronavirus.

«Anche io sono a casa. E’ un momento difficile per tutti ma insieme ce la faremo – racconta il tennista armese in un video postato sul suo profilo - Ne approfitto per fare il papà, cosa che mi manca molto quando viaggio in un circuito, per aiutare Flavia, cucinare insieme, allenarci insieme e aiutare la piccola, cambiarla sopratutto. Nulla di più. Le mie giornate ora sono così».

Fognini, mentre aspetta che la situazione migliori, dedica il suo tempo alla propria famiglia e si allena in casa per tenersi in forma per quando tornerà in campo.