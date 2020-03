Coronavirus, l’appello del governatore Toti: «Abbiamo bisogno di vedere la Liguria deserta»

Genova. «Abbiamo bisogno di vedere la Liguria deserta». Lo ha ribadito oggi nel corso della conferenza stampa il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, chiedendo ai liguri di restare in casa per debellare il coronavirus.

«Se la prossima settimana il virus inizierà a mollare la presa, avremo pagato il nostro doloroso tributo di vite umane, ma il sacrificio non sarà stato vano – ha aggiunto Toti -. Se invece continuerà a crescere saremo nelle condizioni di dover rincorrere una malattia che farà più danni di quelli che siamo in grado di parare».

Oggi in Liguria si contano 326 casi positivi di Covid-19 in Liguria, 65 in più rispetto a ieri. Di questi, i pazienti ospedalizzati sono 170, di cui 54 in terapia intensiva, mentre 156 sono in isolamento al proprio domicilio. Sono 1.289 i casi di sorveglianza attiva su tutto il territorio ligure. Diciannove i deceduti. Numeri che iniziano a far paura ma che potrebbero crescere ancora se i cittadini non rispetteranno il decreto del premier Conte.