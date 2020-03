Roma. «Ho fatto un patto con la mia coscienza: al primo posto c’è e ci sarà sempre la salute degli italiani. Solo pochi giorni fa vi ho chiesto di cambiare le vostre abitudini. Ero consapevole che fosse solo il primo passo. Ora è il momento di compiere un passo in più. Disponiamo la chiusura di tutte le attività commerciali ad eccezione dei negozi di generi alimentari, prima necessità, farmacie e parafarmacie».

Dopo due giorni dall’annuncio delle restrizioni estese in tutta Italia per arginare l’emergenza coronavirus, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è tornato stasera a parlare in diretta agli italiani: questa volta utilizzando il profilo Facebook ufficiale.

«In questo momento tutto il mondo ci guarda e un domani ci prenderà come esempio. L’Italia sta dando prova di essere una grande nazione, unita e responsabile – ha dichiarato - Tutto il mondo ci guarda soprattutto per i numeri del contagio, ma ci apprezzano anche perché stiamo dando prova di grande rigore e resistenza. Domani ci guarderanno ancora, ci prenderanno come esempio positivo, siamo stati il Paese europeo colpito più duramente dal virus, ma stiamo diventando modello per tutti gli altri».

Nel giorno in cui il Covid-19 è stato ufficialmente riconosciuto come pandemia globale dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), il premier ha annunciato l’importante aggiornamento, tornando a invitare gli italiani a stare a casa il più tempo possibile e ad uscire solo in caso di necessità. Il Governo ha accolto così l’appello della Regione Lombardia di chiudere tutti gli esercizi commerciali: verranno chiusi bar, ristoranti, parrucchieri, centri estetici, centri mensa che non garantiscono un metro di distanza e negozi che non vendono generi alimentari e di prima necessità.

«Vanno incentivate ferie, congedi retribuiti, vanno chiusi reparti aziendali non fondamentali per la produzione – ha spiegato il premier – Restano garantiti il servizio pubblico dei trasporti, i servizi bancari, postali, assicurativi. Saranno garantite le attività del settore agricolo e zootecnico, continueranno le loro attività nel rispetto della normativa igienico sanitaria».

Il presidente del Consiglio ha sottolineato che non sarà necessaria nessuna corsa ai supermercati: i generi alimentari saranno sempre reperibili durante la quarantena forzata.

«Se tutti rispetteremo queste regole – ha concluso Conte – usciremo prima da questa emergenza. Il Paese ha bisogno della responsabilità di 60 milioni di italiani, ogni individuo si sta giovando dei propri e degli altrui sacrifici, la forza del nostro Paese è questa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore e correre più veloci domani».