Coronavirus, la Zaoli Sails dona mascherine agli operatori de “L’Ancora”: il ringraziamento del centro di solidarietà

Sanremo. «Il Centro di Solidarietà l’Ancora ringrazia la Veleria Zaoli Sails di Santo Stefano al Mare per la donazione di mascherine protettive per i propri operatori. L’Ancora gestisce alcune strutture sociosanitarie residenziali in provincia di Imperia e fino a pochi giorni non si riusciva a disporre di tali preziosi dispositivi di protezione individuale, necessari a limitare i rischi di trasmissione del virus.

Fortunatamente la ditta Zaoli, che aveva peraltro già realizzato un cospicuo numero di mascherine per l’ospedale di Sanremo, ci ha fatto omaggio di alcuni pacchi di mascherine preparate direttamente da loro, cosa che ci ha permesso di aumentare immediatamente il livello di sicurezza degli operatori e di conseguenza degli ospiti delle strutture, in attesa che arrivassero altre forniture richieste, che hanno purtroppo tempi di consegna lunghi.

Un gesto per noi concreto, solidale e significativo per il quali ringraziamo di cuore la ditta Zaoli Sails».