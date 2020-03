Coronavirus, la parrocchia di San Rocco a Vallecrosia prega con Papa Francesco contro la pandemia

Vallecrosia. Anche la parrocchia di San Rocco a mezzogiorno aderirà all’invito di Papa Francesco: recitare il Padre Nostro tutti insieme contro il coronavirus.

«Se sentirete a lungo le campane, come accade la domenica, in tutte le parrocchie della Diocesi, è perché vogliamo unirci al Papa e a tutta la chiesa per invocare la misericordia del Signore su di noi, affinché la pandemia abbia fine» – fa sapere don Antonio, parroco di San Rocco.

La comunità di Vallecrosia pregherà, da lontano, insieme alle altre parrocchie della Diocesi, ai capi delle chiese, ai leader di tutte le comunità cristiane e ai cristiani delle varie confessioni per «rispondere alla pandemia del virus con l’università della preghiera», come chiesto dal Papa, nel giorno in cui si ricorda l’annuncio alla Vergine Maria dell’Incarnazione del Verbo.