Coronavirus, la LILT dona ecografo portatile. Il ringraziamento di ASL1

Imperia. Un ecografo portatile per i pazienti affetti da Covid-19: è la donazione effettuata questa mattina dalla sezione provinciale di Imperia della LILT (Lega Italiana per la Lotta ai Tumori) al reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale di Sanremo.

La consegna è avvenuta alla presenza del direttore generale di ASL1, Marco Damonte Prioli, il direttore S.C. Malattie Infettive dottor Giovanni Cenderello, il dottor Claudio Battaglia nella veste di presidente provinciale LILT e la coordinatrice infermieristica, Federica Ardissone.

Il presidio, modello GE Healthcare LOGIQ V2 fornito dalla General Electric e donato insieme a tre sonde, è frutto della solidarietà dei soci LILT e benefattori. Uno strumento importante per la diagnosi e cura di pazienti affetti da COVID -19, che si aggiunge alle numerose donazioni fatte in queste settimane da cittadini, associazioni e imprenditori a favore di ASL1.

«Ringraziamo di cuore la LILT e il Dott. Battaglia per questo gesto di attenzione nei confronti dei pazienti ricoverati in uno dei reparti in prima linea nella gestione dell’emergenza Coronavirus – afferma il girettore generale di ASL1, Marco Damonte Prioli – Il contributo della LILT è prezioso e senza sosta durante l’anno a favore della salute dei cittadini».