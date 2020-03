Coronavirus, la lega del fantacalcio dona 1200 euro alla Croce Bianca di Imperia

Imperia. La lega del fantacalcio organizzata dal pub Winston Churchill ha provveduto a donare oggi l’intera quota di partecipazione per un ammontare di 1200 euro alla Croce Bianca di Imperia.

I componenti del gruppo di amici costituito da Daniele F., Luca B., Fabio D., Luca S., Davide S., Claudio F., Alessandro G., Paolo A. hanno dichiarato: «In un momento così drammatico per il nostro Paese ci è sembrato doveroso fornire il nostro supporto a chi in prima linea combatte contro questo terribile nemico. Ci auguriamo, ma ne siamo certi, che il nostro gesto non rimarrà isolato ma sia anzi una delle tante caselle di un gigantesco puzzle chiamato solidarietà».