Bordighera. La vedetta costiera V.2000 della Guardia di Finanza ha compiuto stamani un pattugliamento lungo le coste di Bordighera. Si tratta di un sopralluogo inserito nel dispositivo di sicurezza che vede le forze dell’ordine mobilitate per l’emergenza Covid-19.

I pattugliamenti proseguiranno lungo le coste dell’Imperiese anche nei prossimi giorni. I militari delle Fiamme Gialle, in particolare, utilizzeranno la vedetta costiera propulsa da due motori SEATEK 600 plus, accoppiati ad idrogetti “Rolls-Royce Kamewa” FF375S, in grado di imprimere allo scafo la velocità massima di 45 nodi.

L’imbarcazione adotta un sottosistema integrato di comunicazione, in grado di consentire i collegamenti radio con le stazioni del Corpo, con i Comandi della Marina Militare e del naviglio mercantile, da pesca e da diporto.