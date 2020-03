Coronavirus, la Fratelli Marchisio Spa dona 20mila euro all’Asl 1 Imperiese

Pieve di Teco. Un bel gesto di solidarietà da Pieve di Teco, cuore della valle Arroscia, contro il contagio da coronavirus. Qui ha la propria sede centrale l’azienda Fratelli Marchisio Spa che, per dare il proprio contributo in questo momento complicato di emergenza sanitaria, ha deciso di donare 20mila euro in favore dell’Asl 1 Imperiese.

Ad annunciarne le motivazioni Giacomo Marchisio, proprietario della ditta insieme al cugino Massimo: «Abbiamo deciso di mettere a disposizione dell’Asl 1 questa cifra per dimostrare la nostra vicinanza e il nostro appoggio al lavoro di tanti sanitari imperiesi in un momento di difficoltà non solo per la nostra zona, ma per pressoché tutto il mondo. Starà all’Asl scegliere come utilizzarli per il bene della collettività e in base alle esigenze più importanti di questo periodo emergenziale».