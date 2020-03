Ventimiglia, i ringraziamenti della Croce Verde Intemelia alla fondazione Casartelli-Perraro per la tenda polifunzionale

Ventimiglia. «La Croce Verde Intemelia desidera ringraziare la Fondazione Livio Casartelli – Ippolita Perraro ed il suo presidente Armando Bosio per il grande gesto di generosità che ha avuto nei suoi confronti.

E’ bello sapere che, specialmente in un momento come questo, nel quale vogliamo e dobbiamo rimanere in prima linea per offrire il massimo aiuto a chi ne ha bisogno, c’è qualcuno che continua a sostenerci come ha già fatto altre volte nel passato.

La Fondazione Livio Casartelli – Ippolita Ferraro anche questa volta ha infatti voluto esserci vicina donandoci una tenda polifunzionale, che presto diventerà operativa, che permetterà al nostro personale di operare in condizioni di massima sicurezza.

E’ questo un presidio importante di cui avevamo assolutamente bisogno da utilizzarsi per la sanificazione del personale e dei presidi impiegati dopo ogni intervento a rischio di contagio la cui utilità non è però limitata a questa fase di grande emergenza, che ci auspichiamo finisca presto e che non si ripeta mai più, ma che è destinata a rimanere a disposizione della collettività per essere impiegata anche in campagne di prevenzione sanitaria nelle quali desideriamo continuare ad impegnarci.

Ancora un grazie quindi da parte di tutto il personale volontario e dipendente e da parte del consiglio direttivo per l’amicizia che ancora un volta ci avete dimostrato».