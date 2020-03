Camporosso. La comunità cinese, da anni presente a Camporosso, ha donato al Comune 2mila mascherine da distribuire a chi ne ha più bisogno.

«E’ sicuramente un gesto che salda i rapporti tra la nostra comunità e quella cinese, che negli anni ha investito molto sul nostro territorio – ha detto il sindaco Davide Gibelli -. Un segno importante in questo contesto di assoluta emergenza, in particolare perché i dispositivi di protezione individuale in questo periodo sono difficilmente reperibili». L’amministrazione comunale ha deciso di distribuire le mascherine non soltanto agli “addetti ai lavori”, come i dipendenti comunali, ma anche agli ultrasettantenni presenti in città e a tutte le persone che appartengono alle fasce deboli.

Duecento mascherine sono state consegnate alla Croce Azzurra Misericordia che le aveva richieste.

Presenti alla consegna, oltre al sindaco e a due rappresentati della comunità cinese, anche il vicesindaco Maurizio Morabito e il consigliere Vincenzo Freno.