Coronavirus, Inail Imperia: «Sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi assicurativi»

Imperia. Pubblicata la circolare n. 7 dell’11 marzo 2020 con le misure urgenti adottate dall’Inail per fronteggiare l’emergenza coronavirus.

Dalla sospensione dei versamenti per l’assicurazione obbligatoria allo slittamento dei termini per trasmettere la dichiarazione delle retribuzioni e per presentare la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione, l’Istituto

fornisce le istruzioni operative per usufruire del sostegno destinato alle imprese operanti nei Comuni più colpiti di Lombardia e Veneto e alle imprese del settore turistico-alberghiero del Paese.

Potenziata, inoltre, la gestione delle richieste di informazioni e servizi attraverso i canali di accesso telematico, allo scopo di limitare la presenza fisica degli utenti agli sportelli, in linea con le nuove disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, dirette a contenere la diffusione della COVID-19.

Le richieste di informazioni possono essere inoltrate alle sedi competenti attraverso il form Inail risponde nella sezione supporto della home page del portale Inail, barra blu in alto a destra. Resta attivo, inoltre, nelle consuete orme il Contact center nazionale numero 06.6001 da rete fissa e telefonia mobile.

L’utenza è, pertanto, invitata a utilizzare gli strumenti telematici messi a disposizione sul portale web Inail per l’accesso ai servizi Inail. Le nuove disposizioni sono vigenti, salvo diversa indicazione, sino alla data del 3 aprile.

Si confermano i consueti canali di posta elettronica e posta elettronica certificata delle sedi liguri:

genova@inail.it – genova@postacert.inail.it

savona@inail.it – savona@postacert.inail.it

imperia@inail.it – imperia@postacert.inail.it

laspezia@inail.it – laspezia@postacert.inail.it

liguria_comunicazione@inail.it