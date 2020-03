Coronavirus, Inail Imperia: «Apre sportello di ascolto e consulenza sociale»

Imperia. «Ascoltare i timori, le sensazioni, le fragilità legate, nel contesto attuale, al dover restare in casa. Prende avvio con questa finalità il nuovo sportello di ascolto e consulenza sociale dedicato alle persone disabili da lavoro, assistite dalle sedi Inail sul territorio ligure, e ai loro familiari» – questo il senso dell’iniziativa nelle parole di Enrico Lanzone, direttore della sede territoriale Inail di Savona e Imperia.

Il servizio attivo telefonicamente o via skype dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, per tutto il periodo dell’emergenza sanitaria da Covid-19, vuole offrire supporto e vicinanza in attesa di ritornare alle attività da svolgere “in presenza” a conclusione di questa fase.

L’iniziativa, promossa dai funzionari socio educativi liguri, nasce dalla consapevolezza che il distanziamento sociale, motivato dal contenimento del contagio dal coronavirus, impatta in modo sensibilmente maggiore sulle persone con disabilità che vedono restringersi gli spazi per la socialità, le relazioni e, quindi, di fatto limitate le condizioni di autonomia conquistate con tanto impegno e sacrifici.

Un tassello che si aggiunge all’impegno che l’Istituto sta portando avanti a favore delle persone affidate alla sua tutela in ambito regionale e provinciale.

