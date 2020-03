Coronavirus, in un giorno più morti in Italia che in Cina. Conte pensa a proroga chiusura scuole e negozi

Roma. In un solo giorno, in Italia, 475 persone sono morte a causa di infezione da Covid-19. Di queste 319 solo in Lombardia. Un dato mai registrato, neanche in Cina dove la pandemia è iniziata. Con un numero così alto di vittime e con i contagi che continuano a salire, il governo sta valutando l’ipotesi di prorogare oltre il 3 aprile la chiusura delle scuole e delle attività commerciali, come già previsto dal decreto in atto.

Lo ha annunciato il premier Giuseppe Conte in una intervista al Corriere della sera: «Le misure restrittive funzionano, e quando si raggiungerà il picco, e il contagio comincerà a decrescere, non si potrà tornare subito alla vita di prima. Pertanto, i provvedimenti del governo – dalla chiusura di molte attività a quello sulla scuola – non potranno che essere prorogati».

Per le scuole, in particolare, la riapertura sarebbe prevista per maggio.