Genova. È stata trasferita in terapia intensiva all’ospedale San Martino di Genova dal reparto Malattie infettive del Borea di Sanremo la donna di 76 anni affetta da coronavirus, ospite dell’hotel Paradiso di Diano Marina.

Al momento sono 4 i ricoverati presso il reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale Policlinico San Martino: una donna di 73 anni (di Castiglione d’Adda), in reparto dal 24 febbraio e in costante miglioramento, una donna di anni 64 di Piacenza ricoverata dall’1 marzo (contatto di caso confermato a Codogno) in costante miglioramento, un uomo di 75 anni della provincia di Cremona proveniente dall’hotel Garden di Laigueglia, ricoverato dall’1 marzo in più che buone condizioni, un uomo di 79 anni residente in provincia di Cremona e proveniente dall’Hotel Corallo di Finale ricoverato dal 3 marzo in condizioni sempre stabili ma sottoposto a stretto monitoraggio.

La Direzione sanitaria segnala contestualmente due nuovi ricoveri presso il reparto di Rianimazione.

Dunque sono 5 i pazienti in regime di ricovero presso Rianimazione, in assistenza ventilatoria invasiva, gravi ma stabili: un uomo di 79 anni, residente a Castiglione D’Adda e proveniente dall’Hotel Bel Sit di Alassio, una donna di 85 anni residente nella provincia di Cremona e proveniente dall’Hotel Garden di Laigueglia, una donna di 90 anni residente nella provincia di Lodi, proveniente dall’Hotel Bel Sit di Alassio, un uomo di 60 anni trasferito dall’Unità di Terapia Intensiva di Savona e una donna di 76 anni, proveniente da Bergamo, contatto di caso certo (marito), trasferita da Sanremo.