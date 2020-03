Coronavirus, in Liguria 809 casi. 73 i morti, ma aumentano i guariti

Genova. Sono 809 le persone positive in Liguria, 79 in più di ieri. Di queste 502 sono ricoverate in ospedale: 101 in più rispetto a ieri. Aumentano anche le persone clinicamente guarite che sono, ad oggi, 67, 13 in più di ieri.

Nel dettaglio

Positivi: 809 persone (79 in più rispetto a ieri). Di questi:

Ospedalizzati 502 (101 in più di ieri) di cui 100 in terapia intensiva (15 in più di ieri) Questa la suddivisione per azienda/Asl:

Asl1 – 71 (12 terapia intensiva)

Asl2 – 86 (11 terapia intensiva)

ASL 3 Colletta di Arenzano/Gallino Pontedecimo – 2

Asl 3 Villa Scassi – 59 (8 in terapia intensiva)

ASL 3 Micone di Sestri Ponente – 1

Asl4 – 22 (8 terapia intensiva)

Asl5 – 57 (12 terapia intensiva)

San Martino – 101 (29 terapia intensiva)

Galliera – 49 (13 terapia intensiva)

Gaslini – 3 già dimessi

Evangelico – 51(7 terapia intensiva)

• Al Domicilio 307 (22 in meno di ieri)

Clinicamente guariti (ma restano positivi e sono a casa): 67 (13 in più di ieri)

Sorveglianze attive: totali 1812 persone di cui:

Asl1 – 330

Asl2 – 291

Asl3 – 310

Asl4 – 460

Asl 5 – 421

Deceduti 73 – 13 più di ieri (sono sempre esclusi dal totale i due campioni effettuati su altrettante salme)