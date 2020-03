Coronavirus, in frontiera controlli a campione su chi entra in Italia

Ventimiglia. Mentre i frontalieri non hanno al momento nessun problema per recarsi al lavoro in Francia o nel principato di Monaco, chi entra in Italia, e dunque in “zona rossa” potrebbe essere controllato dalla polizia. Sono infatti previsti controlli a campione, su auto con targa sia italiana che estera: chi viene fermato deve autocertificare il motivo del suo ingresso, esattamente come chi si sposta sul territorio italiano come disposto dal decreto firmato ieri sera dal premier Giuseppe Conte, contenente le disposizioni per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Sono validi motivi per spostarsi, soltanto quelli inerenti comprovati motivi di lavoro o di salute, situazioni di necessità o rientro presso il proprio domicilio.

La frontiera è aperta in entrata e uscita dal territorio italiano.