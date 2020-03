Coronavirus in Francia, i prezzi dei gel disinfettanti calmierati per decreto governativo

Gag satirica di cattivo gusto sugli italiani a parte, in Francia si attuano i primi provvedimenti governativi per fronteggiare gli effetti del coronavirus. Nello specifico oggi verrà, secondo quanto riporta Nice-Matin, sarà adottato un decreto per regolare i prezzi dei gel disinfettanti (tipo Amuchina) dopo casi di prezzi inaccettabili. Lo ha dichiarato stamane il ministro transalpino dell’Economia Bruno Le Maire.

In Italia, in merito all’aumento improvviso dei prezzi degli igienizzanti e delle mascherine, c’è in corso un’indagine delle Fiamme Gialle e contestualmente si pensa di istituire un Garante ad hoc che sorvegli i costi dei sopracitati presidi medici. Ora c’è da capire se il costo di questi ultimi sarà minore oltre confine o meno, e se sarà conveniente andarli a comprare in Francia.

Sempre sul versante d’oltralpe, ieri il ministro francese ha annunciato l’avvio di un’indagine, simile a quella condotta dalla nostra Finanza. Intanto, il Covid-19, ha ucciso quattro dei 212 casi confermati in Francia e circa 3.200 sono deceduti su 92.000 casi in tutto il mondo.