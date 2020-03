Coronavirus, Imperia Rugby e Union Riviera Rugby si allenano a casa con i video di Alessandro Castaldo

Imperia. Imperia Rugby e Union Riviera Rugby si allenano a casa con i video di Alessandro Castaldo.

«”Il morbo infuria…” scriveva nell’Ottocento Arnaldo Fusinato in una celebre poesia. Però non abbiamo alcuna intenzione di chiudere la frase con la bandiera bianca. Per questo, fra mille iniziative, il mondo rugbistico rispetta le direttive del governo, ma si attrezza per una ripresa dell’attività agonistica in campo. È così anche per il sistema Imperia Rugby ed Union Riviera Rugby. Ne è protagonista il tecnico Alessandro Castaldo, giovane mediano di mischia e utility back della Union. Lo fa da par suo: insegnante di scienze motorie, titolare di più livelli tecnici federali, abile comunicatore con le giovanissime generazioni, guida la under 12 dell’Imperia Rugby assieme a Mariuccia Reitano e Marco Marasco e soprintende al settore tecnico complessivo.

In questi tempi di forzato isolamento casalingo, ci si può tenere in forma e proseguire nel proprio percorso di miglioramento e tonificazione proprio seguendo i programmi impostati da Alessandro. Lui stesso ha impostato un proprio canale Youtube al quale ci si può iscrivere con un clic e dove comunque si possono seguire i programmi. Sono già disponibili, alla data odierna, tre lezioni e tutti attediamo le prossime. Da quella introduttiva a quella fondamentale del potenziamento gambe a quella di tonificazione davvero inventiva, con l’impego di ogni sorta di oggetto rinvenuto in casa. Utilissimo anche per le persone meno giovani. Seguiamo dunque Alessandro e apprezziamo la sua capacità di essere chiaro, spiegare bene ogni passaggio e persino i consigli per la musica. Never surrender» – fanno sapere Imperia Rugby e Union Riviera Rugby.

Link del canale: https://www.youtube.com/channel/UC0P6qUQIndbBsbxceul2C1Q