Coronavirus, Imperia al Centro ricorda il consigliere comunale Claudio Ghiglione

Imperia. «Imperia al Centro si unisce al dolore della famiglia, di tutto il Consiglio Comunale e della città per la perdita dell’amico Claudio Ghiglione.

Imperia perde una persona di grande umanità, sempre allegra, comunicativa e disponibile al dialogo e al confronto, a prescindere dalle idee politiche e dall’appartenenza.

Il dolore è moltiplicato dall’impossibilità di partecipare a una funzione pubblica per ricordarlo, salutarlo e per far sentire alla famiglia il calore di tutti, e sono tanti, quelli che gli hanno voluto bene. Ci stringiamo ai familiari, agli amici, per abbraccio purtroppo soltanto virtuale, ma sentito e sincero».