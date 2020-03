Coronavirus, il Ventimiglia Calcio lancia un’iniziativa per i più piccoli: «Servirà a tenere i giovani calciatori motivati»

Ventimiglia. Nei giorni in cui si pensa più alla salute che allo sport, il Ventimiglia Calcio lancia un’iniziativa rivolta ai granata più piccoli.

Obiettivo: tenere i giovani calciatori motivati, impegnati per qualche ora. Non sul campo ma a casa e armati di foglio e matita. Tutti si potranno cimentare sul tema: «I bambini e il calcio in questo particolare momento». Ognuno potrà dare spazio alla propria creatività con una frase, uno slogan, un disegno, una caricatura, ecc.

Poi bisognerà fotografare i vari lavori e spedirli a questo indirizzo: info@asdventimigliacalcio.it. L’iniziativa è riservata ai tesserati di varie categorie, cominciando dalla scuola calcio sino agli esordienti.

La società granata esaminerà tutti gli elaborati. Il più bello sarà premiato con una sorpresa, al momento ancora segretissima. E ricordate: #tuttiinsiemepossiamovincerequestapartita!