Diano Marina. «Gli ospiti stanno tutti bene, nessuno al momento manifesta sintomi o febbre – dichiara Marco Gandolfo, il titolare dell’hotel Paradiso, ora in quarantena dopo che due ospiti, un uomo originario di Brembate di Sopra, in provincia di Bergamo, e sua moglie di 76 anni sono ricoverati da ieri sera nel reparto di malattie infettive all’ospedale di Sanremo, visto che l’81enne è risultato positivo al coronavirus - Dopo il caso della coppia abbiamo dovuto seguire la profilassi, chiudere l’hotel e far rimanere la clientela nelle camere».

«La situazione al momento è tranquilla, i clienti non sono spaventati – fa sapere Gandolfo - Alloggia solo un gruppo di turisti, tutti arrivati da Brembate di Sopra il 22 febbraio scorso. Sabato avremo chiuso l’hotel per un mese, quindi non aspettavamo altri ospiti, perciò non abbiamo nessuno da avvisare». Gli ospiti provengono tutti dalla provincia di Bergamo, una zona che l’Iss sta valutando se nominare “rossa”, a causa dell’incremento di casi positivi al coronavirus.

«Nell’hotel ci sono solo gli ospiti rimasti, io, mia moglie e i miei genitori, per fortuna nessuno di noi ha sintomi per ora – afferma – Non ci hanno ancora sottoposto a controlli o tamponi, nessuno può entrare dall’esterno in hotel, nelle prossime ore vedremo come si evolverà la situazione».