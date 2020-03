Coronavirus, il sindaco Scajola sul fuggi fuggi dalle zone rosse: «Sì ai turisti, no agli idioti»

Imperia. I turisti sono e rimangono ben accetti nella città capoluogo ma «se il coronavirus sta rappresentando un problema grosso e giustamente vanno isolati quelli che lo hanno contratto, al momento - parole del sindaco Claudio Scajola - non c’è ancora lo strumento per isolare gli idioti. Abbiamo bisogno dei turisti, se sono rispettate le norme igienico-sanitarie, non abbiamo bisogno degli idioti».

Lo ha ribadito questa mattina il primo cittadino, subito dopo aver convocato la sua giunta per fare il punto sulle nuove disposizioni contenute nel decreto per il contenimento del Covid-19 decise dal premier Conte.

«Abbiamo provveduto a recepire quanto previsto, ovvero che i sindaci si facciano carico di cominciare alle proprie comunità i provvedimenti di loro interesse, spiega Scajola. Affiggeremo nel palazzo del municipio dei cartelli con le raccomandazioni. Domani doveva incominciare il concorso per la polizia municipale che però ci siamo visti costretti a sospendere. Pescheremo da subito nove vigili perché abbiamo bisogno immediatamente di personale per il controllo del territorio.

Fino al 3 aprile tutte le manifestazioni che il Comune aveva indetto sono rinviate a data da destinarsi. Chiusi i musei. Partirà immediatamente una sanificazione di tutti gli uffici accessibili al pubblico, come abbiamo chiesto a tutti i gestori degli impianti sportivi di fare altrettanto.

Vorrei precisare anche le cose positive, aggiunge il sindaco. Imperia è ancora in una posizione fortunata e potrebbe rimanervi se tutti rispettiamo le prescrizioni: prima viene la salute. La collaborazione del cittadino è fondamentale. In conclusione riguardo alle ingenti perdite economiche che stanno subendo negozi e ristoranti: «Faremo tutto ciò che potremo per allungare la stagione in modo da recuperare le perdite subite dalle nostre attività commerciali».