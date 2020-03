Coronavirus, il sindaco di Vallecrosia prega per la comunità

Vallecrosia. Il sindaco Armando Biasi ha risposto all’invito dell’Azione Cattolica e del vescovo Antonio Suetta ed insieme al parroco del Santuario di Maria Ausiliatrice, don Giovanni, ed al vice sindaco di Bordighera Mauro Bozzarelli, ieri pomeriggio, ha pregato per tutta la comunità, che sta vivendo questo momento difficile.

«Ho subito accolto la richiesta del vescovo Suetta – afferma Armando Biasi – perché ritengo, che in questo momento di difficoltà che stiamo vivendo, anche l’aspetto spirituale sia importante per la nostra comunità. La preghiera è avvenuta nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza, senza la presenza dei cittadini, che però, come richiesto dal Vescovo, potranno pregare con noi, grazie alle riprese video che abbiamo effettuato. Ringrazio Don Giovanni ed il Vice Sindaco di Bordighera Bozzarelli, per questo momento di fede, un’esperienza toccante e coinvolgente, che ho vissuto in nome ed a favore dei miei concittadini».