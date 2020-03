"situazione sotto controllo"

Coronavirus, il sindaco di Ospedaletti Cimiotti: «Annullato il pagamento della retta di marzo dell’asilo nido»

Cimiotti si congratula con i suoi concittadini per il rispetto delle norme contenute nel decreto che invitano a non uscire di casa se non per necessità

