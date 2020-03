Coronavirus, il Rotary Sanremo Hanbury dona materiale sanitario all’ospedale Borea

Sanremo. «Il presidente Guglielmi Giotto, anche tramite l’appoggio del suo consiglio direttivo, ha deliberato, in questo momento di estrema crisi per il nostro caro paese, una donazione di 2 mila euro per fornire del materiale sanitario all’ospedale Borea al fine di poter dare un contributo effettivo, com’è nella consuetudine dello spirito rotariano che ci lega».

A dichiararlo è il Rotary Sanremo Hanbury. «Attraverso l’amico dottor Gianni Mascelli, specialista in cardiologia, e presidente dell’associazione Onlus Cuore in Movimento di Sanremo, con la collaborazione del dottor Spartaco Fragomeni e del dottor Francesco Alberti, il Rotary Sanremo Hanbury, ha effettuato una donazione finalizzata all’acquisto di materiale sanitario (Dispositivi di Protezione Individuale) da donare al Servizio di Rianimazione, tramite la farmacia ospedaliera, dell’ospedale di Sanremo.

Materiale sanitario finalizzato a preservare lo stato di salute del personale sanitario, in oggi fortemente esposto, impegnato a curare i pazienti Covid-19 positivi e/o presunti tali al fine di garantire il corretto funzionamento dell’assistenza alla popolazione proprio nel momento in cui è prevedibile il verificarsi del picco dei contagi. Materiale sanitario consistente essenzialmente in copricapo integrali con visiera, mascherine Ffp2, Ffp3, calzari impermeabili, guanti e indumenti».