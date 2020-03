Coronavirus, il Lions Club Imperia La Torre sospende le giornate di prevenzione sanitaria in piazza San Giovanni

Imperia. In considerazione della situazione determinatasi con il coronavirus, il Lions Club Imperia La Torre, aderendo alle raccomandazione dell’autorità, ha ritenuto di sospendere le previste giornate di prevenzione sanitaria in programma nei giorni 7, 14 e 21 marzo che prevedevano screening per diabete, osteoporosi e carotidi e che avrebbero dovuto tenersi in piazza San Giovanni nel camper attrezzato del club.

«E’ tutto rinviato a data da destinarsi, nella speranza che l’emergenza finisca al più presto» – afferma il Lions Club Imperia La Torre.