Coronavirus, il Lions Club Diano Marina fa donazione alle pubbliche assistenze

Diano Marina. Il Lions Club Diano Marina è intervenuto per l’emergenza coronavirus donando 500 euro ciascuno alla Croce Rossa di Diano Marina ed alla Croce d’Oro di Cervo.

I fondi che il club ha deciso di destinare a questa emergenza intendono venire in aiuto a tutto il personale ed ai volontari per il grande impegno posto in essere per soccorrere la popolazione colpita dalla pandemia.

Il sodalizio, sta ulteriormente valutando eventuali azioni di sostegno, per continuare a dare il suo contributo concreto alla lotta a questo nemico invisibile.