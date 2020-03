Il Gruppo Gino, considerata l’emergenza sanitaria in cui sta versando il nostro paese, ha deciso di intervenire concretamente al fine di far arrivare il proprio sostegno tangibile a coloro che sono in prima linea a combattere questa importante battaglia.

A dare voce a questa iniziativa è Alessandro Gino, General Manager del Gruppo: «Come famiglia e come Gruppo Gino era impossibile non intervenire in questo momento particolarmente difficile per il nostro paese. Pur operando in un settore economico ciclico e direttamente esposto alle conseguenze della tempesta CoVid-19, crediamo che Pur operando in un settore economico ciclico e direttamente esposto alle conseguenze economiche della tempesta CoVid-19, crediamo sia la priorità non sia l’economia, ma la sanità e la cura delle persone che sono state colpite dal Covid-19, per questo motivo ci siamo mobilitati fin da subito per intervenire prima della settimana di picco.

Ci siamo informati su quelle che erano le esigenze più forti e le nostre scelte sono state veicolate dalle carenze che avevano bisogno di essere colmate con estrema urgenza. Abbiamo deciso di donare una somma di 100mila euro che viene così suddivisa:

€60.000 a favore dell’Ospedale Santa Croce di Cuneo per l’acquisto di un macchinario per la diagnosi radiologica per pazienti in terapia intensiva

€20.000 a favore dell’Ospedale di Verduno, in accordo con l’Associazione dei Concessionari di Alba e Bra

€20.000 a favore di progetti specifici per le aree della Liguria e della Toscana.

L’obiettivo è quello di fornire un contributo immediato perché oggi più che mai è importante unirci tutti insieme per fronteggiare una situazione difficile come questa e che coinvolge tutta la collettività».