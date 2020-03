Coronavirus, il grazie dell’ordine dei Medici ai colleghi impegnati sul campo

Imperia. L’ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Imperia ringrazia tutte le colleghe e i colleghi che agiscono in prima linea nei pronto soccorso, nei reparti ospedalieri, negli studi dei medici di Medicina Generale e dei pediatri di libera scelta, negli ambulatori sul territorio e in continuità assistenziale.

Ne sottolinea l’impegno totale e costante profuso, da considerare ancora più meritevole di attenzione e plauso da parte di tutta la cittadinanza in queste settimane di emergenza sanitaria.

Non si può non accomunare nell’espressione di gratitudine tutti gli operatori sanitari (infermieri, tecnici, operatori socio-sanitari, etc.) che affiancano e collaborano instancabilmente con i medici anche in questo difficilissimo momento.

Contestualmente chiede alle istituzioni politiche e sanitarie il massimo supporto e misure di aiuto concreto per gli operatori impegnati sul campo.