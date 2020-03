Coronavirus, il concorso scolastico “Il Bello dello Sport” non si ferma

Genova. Rispetto delle regole e gioco di squadra. Anche in questo momento di “emergenza nazionale” i valori che ci insegna lo sport sono quelli giusti da mettere in campo. E il progetto Stelle nello Sport, che da 21 anni promuovere la cultura e i valori dello sport, è più che mai oggi impegnato a vali livelli per affiancare e sostenere le associazioni sportive e affiancare il mondo della scuola.

«In attesa di poter riprendere gli incontri con i nostri campioni e le lezioni sull’educazione alimentare, proseguiamo nella diffusione del concorso scolastico “Il Bello dello Sport”. Sono quasi 10.000 i moduli distribuiti a gennaio e febbraio nelle scuole elementari e medie. Oggi è ancora possibile partecipare scaricando il modulo dal sito (clicca qui).

I docenti interessati potranno così coinvolgere i loro studenti nella didattica a distanza, invitando a scaricare il modulo dal sito e procedendo a elaborare il testo (massimo 15 righe) o il disegno su quello che è per loro “il bello dello sport”. Chi non potesse scaricare il modulo potrà utilizzare un semplice foglio formato A4 indicando in alto Nome e Cognome, Scuola e Classe, oltre a una mail del genitore per ricevere poi le informazioni sullo sviluppo del concorso.

Gli elaborati potranno essere consegnati al ritorno a Scuola e ovviamente i termini saranno prorogati. Ma chi vorrà, potrà anche inviare direttamente il proprio elaborato alla mail info@stellenellosport.com scansionandolo o anche semplicemente fotografandolo con il telefonino» – fanno sapere dalle Stelle nello Sport.

«Riteniamo sia una bella attività per i ragazzi costretti a casa – spiega Michele Corti, presidente di Stelle nello Sport e ideatore del progetto – Un modo per pensare a qualcosa di positivo e per disegnare il proprio sport, in attesa di poter tornare a praticarlo con i propri amici. La tecnologia oggi ci permette di portare avanti questi progetti anche in un momento delicato come questo e, paradossalmente, siamo certi che la partecipazione sarà ancora più grande. Molti docenti ci hanno richiesto questa possibilità e siamo davvero felici di poter rappresentare con questo concorso un momento positivo per la scuola e gli studenti».

Il rapporto con l’Ufficio Scolastico Regionale del MIUR è cresciuto anno dopo anno e oggi Stelle nello Sport è un riferimento importante per gli Istituti della Liguria di ogni livello. Una panoramica di tutte le attività è consultabile all’indirizzo www.stellenellosport.com/scuola.