Coronavirus, il comune di Dolceacqua consegna pasti a chi ha bisogno

Dolceacqua. Grazie ad un’iniziale proposta del vicesindaco Fabio Sbraci ed il coinvolgimento di un primo ristorante, l’amministrazione comunale ha dato vita a questa nuovo progetto, a cui in seguito hanno aderito altri ristoratori, per preparare e consegnare piatti precotti alle famiglie in stato di necessità.

Inoltre, sempre con la collaborazione della protezione civile e dei negozi di commestibili di Dolceacqua, è stata istituita una raccolta di alimentari che verranno in seguito raccolti e redistribuiti a chi ne ha bisogno.

Chi si trova in una situazione di necessità può contattare il comune attraverso i canali descritti nel manifesto sottostante per accedere al servizio. «Ringraziamo anticipatamente tutti coloro che hanno aderito ed aderiranno all’iniziativa», scrive il comune.