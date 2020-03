Coronavirus, il ciclista bordigotto Oliviero Troia: «Il Ponente si muove per acquistare ventilatori polmonari»

Bordighera. Il giovane ciclista bordigotto Oliviero Troia aderisce alla raccolta fondi di Il Ponente si muove per aiutare l’ospedale di Sanremo in piena crisi sanitaria da coronavirus. Il ricavato raccolto verrà infatti utilizzato per l’acquisto di ventilatori polmonari per l’Asl 1 Imperiese.

«Nella mia carriera ciclistica ho imparato che nei momenti difficili, se una squadra è forte e unita, le difficoltà si risolvono molto più facilmente. Grazie alla fondazione Il Ponente si muove stiamo raccogliendo fondi per l’ospedale di Sanremo per l’acquisto di un ventilatore polmonare - fa sapere con un video messaggio Olly su Facebook – Grazie a coloro che hanno già aderito a questa iniziativa siamo riusciti a comprare il primo ventilatore. Ora vi chiedo un altro piccolo contributo per poter donare il secondo. Vi ringrazio anticipatamente».

Il giovane personaggio sportivo supporta una nobile causa e invita amici e conoscenti a fare altrettanto per aiutare medici, infermieri e tutti coloro che stanno affrontando in prima linea l’emergenza sanitaria per curare tutti i pazienti positivi a Covid-19.

Per chi volesse contribuire alla raccolta fondi ecco i dati:

IT55 I 08439 49100 000120107908

BIC PER BONIFICI DA FUORI ITALIA

CCRTIT2TCAR

Destinatario : Gabriele Chiappori

In causale: ACQUISTO VENTILATORE POLMONARE ASL 1 IM

OSPEDALE DI SANREMO (IM)