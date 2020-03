Coronavirus, i sindacati: «Prioritario condividere interventi volti alla sicurezza dei lavoratori»

Imperia. «Le notizie che si susseguono e le conseguenze legate ai Decreti e alle ordinanze emanati dal Governo e dalla Regione hanno bisogno di ricercare soluzioni condivise per sostenere i settori e i lavoratori del terziario e turismo della nostra provincia. In questa fase dove vorremmo praticare il richiamo alla responsabilità, riteniamo prioritario condividere interventi volti alla sicurezza dei lavoratori per garantire prevenzione, protezione e una maggiore serenità, oltre che azioni per individuare strumenti a salvaguardia del reddito che sappiamo non essere un tema circoscritto solo alle “zone rosse” individuate dalle varie ordinanze» – dicono Marengo per Filcams-Cgil, Scialanca per Fisascat-Cisl e Borgo per Uiltucs-Uil.

«Pertanto, con la presente vi comunichiamo che siamo disponibili a incontri per l’analisi del problema e a ragionare sull’attivazione di un ammortizzatore sociale in grado di attenuare la perdita di reddito dei lavoratori come il Fondo di Integrazione Salariale ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 148/2015, mediante l’urgente esame congiunto previsto dall’art. 14 del D.Lgs 148/2015, in attesa di altri ammortizzatori sociali che verranno eventualmente individuati dal Governo per l’emergenza Coronavirus» – affermano Marengo per Filcams-Cgil, Scialanca per Fisascat-Cisl e Borgo per Uiltucs-Uil.