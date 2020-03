Coronavirus, i ringraziamenti della Consulta delle associazioni di volontariato e di tutela della provincia di Imperia

Imperia. La Consulta delle associazioni di volontariato e di tutela, accreditate presso l’Asl1, insieme al Comitato Misto Consultivo, organismo operativo e di condivisione, che è costituita da 23 associazioni della provincia di Imperia composte da utenti, familiari e volontari del mondo della salute e delle fasce deboli, ci tiene a ringraziare ed a esprimere solidarietà a tutta la dirigenza, al personale medico, paramedico, agli infermieri, agli operatori socio-sanitari, ai volontari e a tutti i professionisti sanitari per l’emergenza coronavirus.

«La Consulta delle Associazioni di Tutela e di Volontariato, insieme al Comitato Misto Consultivo delle Associazioni di Tutela e di Volontariato dell’Asl 1 Imperiese ringraziano ed esprimono la loro solidarietà e vicinanza a tutta la dirigenza, al personale medico, paramedico, agli infermieri, agli operatori socio-sanitari, ai volontari e a tutti i professionisti sanitari appartenenti all’Asl 1, nonché ai privati convenzionati/accreditati e loro dipendenti, che in questi giorni si sono trovati a dover affrontare con grande senso di responsabilità, professionalità e impegno questo

momento particolarmente difficile a causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19.

La Consulta ed il Comitato Misto Consultivo rimangono a disposizione per collaborare in sinergia

con l’Asl 1 Imperiese» – fanno sapere per la Consulta delle Associazioni di Tutela e Volontariato, Ernesto Basso, e per il CMC delle Associazioni di Tutela e Volontariato Mteresa Roselli e Paolo Curti.