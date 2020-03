Sanremo. Arriva da parte di alcune delle principali quadre ciclistiche la richiesta di annullare la Milano-Sanremo in programma sabato 21 marzo a causa del timore del diffondersi del coronavirus.

Lo riporta l’agenzia Agi che riprende una lettera pubblicata dai media belgi, secondo la quale i medici di squadre come Lotto Soudal, Jumbo-Visma, CCC, Sunweb, EF Education First, Cofidis e altre chiedono lo stop della Tirreno -Adriatico e, appunto, della Sanremo.

Secondo i medici potrebbero esserci ripercussioni in caso di cadute o infortuni di ciclisti che comporterebbero il ricovero di atleti in ospedali italiani. Al momento, le gare sono state confermate, ma la situazione è in continuo mutamento e il decreto del governo Conte atteso per oggi potrebbe stabilire l’annullamento.