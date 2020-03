Imperia. «La solidarietà non si ferma, questa mattina abbiamo ricevuto in dono dai dipendenti, della BricoSelf, di via Airenti, che si sono autotassati, un collo contenente prodotti disinfettanti, guanti e altri DPI estremamente utili e necessari in questo periodo di emergenza» – fa sapere il presidente della Croce Rossa Giuseppe Giannattasio.

I volontari e i dipendenti della Croce Rossa Italiana di Imperia e della UT Villaregia di Santo Stefano al Mare ringraziano per l’aiuto ricevuto.