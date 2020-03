Coronavirus, i detenuti di Imperia si offrono per donare il sangue: «L’unione fa la forza»

Imperia. I detenuti dell’istituto di Imperia manifestano l’immensa gratitudine a tutti gli operatori impegnati nei molti servizi e settori intrapresi per affrontare la grave emergenza coronavirus.

«Questi eroi rendono noi detenuti più tranquilli, anche sé vista la nostra posizione, “privati della libertà” non possiamo assistere e stare vicini ai nostri cari. Porgiamo le nostre più sentite condoglianze e siamo vicini a tutte le famiglie delle vittime di questo tragico momento» – scrivono in una lettera i cittadini momentaneamente priva.

«Un caloroso ringraziamento va anche a tutta la polizia penitenziaria che ci assiste con tanta pazienza, in particolare ai vertici dell’istituto che sono riusciti, tramite il nostro responsabile dell’area pedagogica Giancarlo Gandalini, che tutti i giorni costantemente ci assiste direttamente tranquillizzando i nostri animi e senza intermediari cercando in tutte le maniere di accomodarci al meglio, a mantenere la calma all’interno dell’istituto, in un momento così critico e drammatico, dandoci la possibilità di sentire la nostra famiglia tutti i giorni».

I detenuti di Imperia inoltre si offrono per donare il sangue: «Questa emergenza ci rende seriamente preoccupati e nervosi. Noi tutti, cittadini privati momentaneamente della libertà, scriviamo per reclamare: l’attenzione, la criticità, la vita carceraria difficile, la permanenza all’interno degli istituti alle volte esagerata e nell’intento di inviare un sano messaggio, evitando malintesi, come nelle rivolte catastrofiche dei giorni scorsi, lanciamo un’innovativa protesta, sicuri che in futuro altri istituti ci seguiranno.

Ci rendiamo disponibili nel fare una donazione di sangue volontaria. Questo per ribadire la nostra attenzione solidale alle nostre condizioni non possiamo fare di più. Vorremmo dimostrare il nostro sentito impegno nell'emergenza in corso, facendo la nostra parte nel mondo e per il mondo.

Restiamo però disponibili, visto che nelle nostre condizioni non possiamo fare di più. Vorremo dimostrare il nostro sentito impegno nell’emergenza in corso facendo la nostra parte nel mondo e per il mondo, certi di fare cosa gradita. W la vita, w l’Italia, w il mondo, io resto a casa. L’unione fa la forza. Rispettiamo le regole, rispettiamo noi stessi. Grazie di cuore a tutti gli eroi. Siamo con voi. Firma Noi» – dicono nella lettera.