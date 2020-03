Coronavirus, Gran Premio di Monaco: iniziati i preparativi. Acm: «Pronti a prendere misure necessarie»

Monaco. Annullare il Gran Premio di Monaco? Ad oggi non è necessario prendere una decisione. Lo comunica, in una nota, l’Automobile Club de Monaco (Acm), organizzatrice del gp di Formula 1 nel Principato e che quest’anno è in programma nel weekend tra il 21 e il 24 maggio. Al momento non è esclusa nemmeno la realizzazione del Gran Premio di auto storiche, che dovrebbe corrersi tra l’8 e il 10 maggio prossimi, sempre a Montecarlo.

L’Acm, nel dichiararsi pienamente consapevole della diffusione del Covid-19 e della situazione preoccupante che genera, non esclude però che l’evento si possa ugualmente tenere. «Questi sono i motivi per cui l’Acm – si legge infatti nella nota – è in contatto permanente con le autorità governative monegasche e le entità sportive e commerciali della Formula 1, della International Automobile Federation (Fia) e del Formula One Group (Fog)».