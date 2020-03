Coronavirus, governatore Toti ringrazia medici cinesi atterrati a Roma per sconfiggere pandemia

Genova. «La solidarietà, da chi non ti aspetti. Ieri sera all’aeroporto di Fiumicino è atterrato un team di medici esperti sul coronavirus e un carico di aiuti inviato dalla Croce Rossa cinese. Oltre alle parole di vicinanza, dalla Cina sono arrivati anche ventilatori, mascherine e tanti altri dispositivi sanitari di cui il nostro Paese ha un disperato bisogno. Grazie a voi, che per primi avete affrontato l’emergenza e che ora che state vincendo questa battaglia non avete esitato a tenderci la mano. Quando sarà tutto finito ci ricorderemo di chi c’era… e di chi non c’è stato. Anzi. Intanto grazie Cina, anche l’Italia ce la farà». Sono le parole del governatore della Liguria Giovanni Toti che commenta così gli aiuti ricevuti dal popolo e dai professionisti cinesi che da diversi giorni manifestano grande solidarietà all’Italia e agli italiani.

In un’Europa (e in un mondo) che sembra aver dimenticato l’Italia, gli unici aiuti concreti arrivano infatti dal popolo più colpito dalla pandemia da coronavirus: la Cina.