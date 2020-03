Coronavirus, governatore Toti: «Oggi una delle giornate più pesanti per i nostri ospedali»

Genova. «Oggi è una delle giornate più pesanti per i nostri ospedali, lo sapevamo: il picco sta crescendo. Vedremo i risultati delle misure di contenimento stretto che abbiamo preso alla fine della settimana». Lo ha detto il governatore Giovanni Toti, preannunciando numeri pesanti dal punto di vista dei ricoveri per Covid-19.

«Sono momenti di grandi ricoveri nei nostri ospedali – ha aggiunti – Che sono pronti perché abbiamo lavorato per tempo».

Il presidente di Regione Liguria ha rinnovato l’appello di non recarsi in ospedale in caso di presenza di sintomi quali la febbre: «Ve lo abbiamo spiegato più volte – ha detto – Chiamate il 112. Solo chi ha davvero bisogno di cure deve andare in ospedale oggi, perché mette a rischio se stesso, chi lo accompagna e il nostro personale medico che è indispensabile e dobbiamo preservarlo».

«E’ ancora un problema quello dei dispositivi di protezione individuali: ne è arrivata una partita dalla protezione civile nazionale ieri sera: circa 4mila mascherine che servono, sì e no, per una giornata dei nostri presidi ospedalieri – ha aggiunto il governatore -. Tra giovedì e venerdì la situazione dovrebbe migliorare».