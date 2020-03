Coronavirus, Giacovelli (Uil Trasporti) ai cittadini di Vallecrosia: «Rispettare le modalità di conferimento dei rifiuti»

Vallecrosia. Vincenzo Giacovelli, rappresentante della sigla sindacale Uil Trasporti, invita l’intera popolazione a rispettare le modalità di conferimento dei rifiuti.

«E’ stato segnalato dagli operatori del settore che in questo particolare periodo storico che sta caratterizzando l’intero paese, spesso e volentieri viene reperita in prossimità dei contenitori, peraltro non pieni, immondizia sfusa e nello specifico: pannolini, assorbenti e fazzoletti usati.

Nel rispetto del servizio che in maniera esemplare in oggi viene garantito dai lavoratori, i quali tutti i giorni mettono a rischio la loro salute, a beneficio dell’intera comunità si invita la popolazione a prestare attenzione nel conferimento della spazzatura e a segnalare coloro i quali non rispettino le regole. Insieme ce la faremo» – commenta Vincenzo Giacovelli.